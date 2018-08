„Kunde“ (64) zückte plötzlich ein Brotmesser

Festnahme

In den Abendstunden des 24. August 2018 nahmen Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark, unterstützt von Kollegen der Polizeiinspektion Köflach, den Verdächtigen fest. Bei seiner Vernehmung zeigte er sich geständig. Als Motiv gab er an, in einer finanziell ausweglosen Situation zu sein. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.