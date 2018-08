Pkw stürzte von Schnellstraße

Insassen eingeklemmt

Der Lenker und sein Beifahrer waren im Wagen eingeklemmt. Beide Insassen wurden mittels Rettungsgerät aus dem Unfallwrack gerettet und an das Rote Kreuz sowie Notarzt übergeben. Sie wurden erstversorgt und danach ins LKH in Bruck an der Mur gebracht. Die Verletzungen waren so ernsthaft, dass sie bis jetzt noch nicht zum Hergang des Unfalls befragt werden konnten.