Brand in Zürich: Trümmer flogen 200 Meter weit

Um 2.16 Uhr wurde die Einsatzkräfte alarmiert - meterhohe Flammen schlugen aus dem Dach eines Gebäudes. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Ort des Geschehens, um den Brand an der Ecke Bahnhofsplatz und Bahnhofquai zu bekämpfen, berichtet „20 Minuten“.