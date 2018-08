Raubversuch auf offener Straße mitten in Innsbruck

Ein Unbekannter versuchte am Freitag gegen 14 Uhr einen Iraner (24) am Sillufer in Innsbruck auszurauben. Als der 24-Jährige sich weigerte, Geld herauszurücken, wurde er vom kahlköpfigen Südländer attackiert. Vier Mitarbeiter der ÖBB wurden auf die Hilferufe aufmerksam. Der Täter konnte flüchten.