Blitze und Sturm führten zu Unwetter-Einsätzen

Die Kaltfront ist in der Steiermark angekommen und hat teils zu großen Problemen geführt. In Kapfenberg-Parschlug, Fürstenfeld und St. Anna/Aigen schlugen Blitze in Gebäude ein. Starke Windböen und heftige Gewitter ließen in der Oststeiermark Bäume umstürzen. Vorübergehend waren dort 7000 Haushalte ohne Strom.