„Kultur bereichert jeden“

Bereits seit 2013 engagiert sich der Logistikgigant Klaus-Michael Kühne - er zählt zu den erfolgreichsten und reichsten Unternehmern Deutschlands - mit seiner Stiftung für das Young Singers Project. Dass er jetzt als Hauptsponsor in Erscheinung tritt, ist nicht nur dem charmanten Vorsprechen der Präsidentin zu verdanken, wie er betonte, sondern in erster Linie, weil er es als erfolgreicher Unternehmer als seine Pflicht ansieht, Gutes zu tun! “Ich hatte so viel Glück im Leben und meine geschäftlichen Interessen haben sich gut entwickelt, warum soll ich der Gesellschaft also nicht etwas zurückgeben, und ich kann auch andere nur dazu animieren. Dass die Festspiele an der Spitze unserer Kulturförderung stehen, liegt daran, dass meine Frau und ich große Opernfans sind und seit 20 Jahren das Festival besuchen. Kunst und Kultur bereichert und inspiriert mit ihrer Kreativität und Vielfältigkeit aller unser Leben, umso wichtiger ist es sich dafür zu engagieren„, betont Kühne, der seine Großzügigkeit aber nicht mit ökonomischen Erfolgen verknüpft. “Ich gehe mit meinem Geld sehr bewusst und verantwortungsvoll um, an Profit denke ich aber nicht. Der Vorteil einer Stiftung sei ja genau dieser, dass es keine Gegenleistungsvereinbarung gibt.„ Kühne will auch nicht bestimmen für welche Projekte seine Finanzspritze eingesetzt wird. Einen Wunsch äußert er aber schon: “Nachdem mir die Unterstützung des Nachwuchs sehr am Herzen liegt, hoffe ich sehr, dass meine Fördermittel auch weiterhin dem YSP zu Gute kommen und in klassische wie auch experimentelle Opernproduktionen fließen!„