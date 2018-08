Einbruchserie in Innsbruck: 4 Coups, wenig Beute

Unbekannte Einbrecher trieben in der Nacht auf Donnerstag in Innsbruck ihr Unwesen. Die Ganoven drangen im Stadtteil Pradl in jeweils zwei Gastro- und Gewerbebetriebe ein und durchstöberten sämtliche Räumlichkeiten. Der Aufwand hat sich für die Täter nicht sonderlich gelohnt. Sie erbeuteten „gerade einmal“ ein paar Hundert Euro.