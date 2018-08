Schöne Wölfin „Bjelle“ heult jetzt in Herberstein

Ein Jahr alt ist die schöne Polarwölfin, die eben vom Tierpark Petersberg aus Sachsen-Anhalt in oststeirische Gefilde gewechselt ist. Wo sie die Chance auf ihr eigenes Rudel hat - und da wird es schon nächste Woche spannend: Denn sie bekommt einen Gefährten! Ein Polarwolf siedelt vom Wilden Berg in Mautern zu ihr ins Gehege. „Wir hoffen, dass sich beide gut verstehen“, sagt Chefin Doris Wolkner-Steinberger, „dann gibt’s vielleicht auch bald herzigen Wolfsnachwuchs und wir haben die Chance auf ein eigenes Rudel“. Auch Hudson-Bay- und Timberwölfe leben derzeit in der Tierwelt.