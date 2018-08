Mit 70 ist bei Hildebrand noch lange nicht Schluss

Rudolf Wagner wälzt schon Pläne

Während Wolfgang Eder im Juli 2019 im Alter von dann 67 Jahren den Chefsessel bei der Voestalpine räumen wird, ist Rudolf Wagner 70, wenn er in Pension gehen wird. Der Vater von drei Kindern ist im gleichnamigen Familienbetrieb in Oberweis, der sich auf das Betreiben von Automaten und den Handel von Getränken spezialisiert hat, an der Seite seines Bruders Erich (61) noch hochaktiv, bereitet aber schon den Rückzug vor. „Nächstes Jahr werde ich meine Agenden übergeben, dann bin ich siebzig und dann ist a Ruah“, sagt der Unternehmer, der schon Pläne für die Pension wälzt: Einen Italienisch-Kurs will er machen, reisen, sich womöglich eine Immobilie in Italien zulegen. „Ich hatte immer auch den Traum, ein Lokal aufzumachen“, sagt er. Hört sich mehr nach Unruhestand an...



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung