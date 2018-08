Viele junge Steirer schnuppern „Campusluft“

Probieren geht über Studieren - dieses Credo gilt derzeit an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Dort findet nämlich noch bis Freitag die „Schnupperuni“ im Resowi-Gebäude statt. An insgesamt drei Tagen können zukünftige Studierende Infoveranstaltungen besuchen und in Vorlesungen ihres Wunschstudienfaches hineinschnuppern. Auch die Eltern kommen dabei nicht zu kurz.