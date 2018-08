Die besten Retro-Spiele

Um Geheimnisse geht es auch in diesem Spiel: Unterstützen Sie Scotland Yard bei der Verfolgungsjagd von Mister X (ein vorher festgelegter Spieler). Der darf zum Spielbeginn den ersten Zug setzen. Anschließend in beliebiger Reihenfolge alle Detektive. Da sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, ist es empfehlenswert sich gut miteinander abzusprechen. Die Farben der Stationen geben an, welches Verkehrsmittel dort startet. Bus, Taxi und U-Bahn legen jeweils unterschiedlich lange Strecken zurück.



Mister X wählt in jedem Zug eine neue Station aus, die durch seine Linie direkt mit seinem aktuellen Standort verbunden ist. Die Detektive gewinnen erst, wenn sie sich zeitgleich mit Mister X auf einer Station befinden. Der Flüchtige hingegen, wenn er über 22 Runden schafft unentdeckt durch London zu fahren. In der neuillustrierten Version kommen zusätzliche Spielfiguren, sogenannte Hilfs-Bobbis vor.