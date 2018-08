Mädchen (7) rettet Kleinkind vor dem Ertrinken

Fatma D. besuchte mit ihrer Mutter und der vierjährigen Schwester das Noppelbad in der Gaswerkstraße. Es war gegen 11.30 Uhr - Fatma saß am Beckenrand, ihre Schwester mit angelegten Schwimmflügeln daneben, als plötzlich ein Kind auf dem Rücken liegend an ihnen vorbeitrieb. Wie die Siebenjährige später ihrer Mutter erzählte, war der Mund offen und voller Schaum. Dann sei das Kind untergegangen.