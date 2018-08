Suche nach Vermissten in Schlucht geht weiter

Nach der Sturzflut in der Raganello-Schlucht im süditalienischen Kalabrien, bei der am Montag zehn Wanderer ums Leben gekommen sind, seien mittlerweile drei Vermisste wohlbehalten aufgefunden worden, teilte der italienische Zivilschutz am Dienstagnachmittag mit. Die Suche gehe aber trotzdem auf Hochtouren weiter, denn man könne nicht ausschließen, dass Wanderer ohne offiziellen Tourenführer unterwegs gewesen seien. Die Ausflügler waren im Nationalpark Pollino in der Provinz Cosenza vom plötzlich anschwellenden Wildbach Raganello überrascht worden.