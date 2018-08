Salzburgs Hwang mit Südkorea im Achtelfinale

Salzburg-Stürmer Hwang Hee-chan darf weiter auf den Titelgewinn bei den Asienspielen in Indonesien hoffen. Der 22-Jährige schaffte mit Südkoreas Mannschaft am Montag durch ein 1:0 gegen Kirgisistan den Sprung ins Achtelfinale. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Tottenham-Star Son Heung-min (63.). In der Runde der besten 16 wartet nun am Donnerstag die Partie gegen den Iran.