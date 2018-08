SC Eisenstadt nach mehr als 10 Jahren wiederbelebt

„Krone“: Derzeit wird auf der Anlage in Schützen/Gebirge gespielt. Wird der SCE wieder nach Eisenstadt zurückkehren?

Görz: Unsere Vereinbarung mit Schützen geht über die nächsten drei Jahre. Unser Ziel ist es, so schnell wie es geht in Eisenstadt eine Spielanlage zu bekommen. Die Rückmeldungen aus der Stadt waren zunächst sehr vorsichtig. Das Interesse steigt aber mit jeder Woche, es hat auch schon Gespräche in Bezug auf die Leichtathletikanlage gegeben. Wir sind der Landeshauptstadt-Verein und sind sicher eine Option für die Zukunft.