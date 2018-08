Kein Regen: Unsere Seen werden immer kleiner

Trocknen unsere Seen aus? So schnell geht es Gott sei Dank nicht, aber der Rückgang bei den Pegeln der Seen ist beachtlich. Am Wolfgangsee müssen Urlauber und Camper einige Schritte mehr zurück legen, wenn sie ins Wasser wollen. Den größten Aderlass verzeichnet der Obertrumer See: 75 cm niedriger als zu Jahresbeginn!