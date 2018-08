Feuerwehr kämpfte gegen Waldbrand nach Blitzschlag

Die Feuerwehren Mößna-St. Nikolai und Fleiß errichteten eine Tragkraftspritze bei einem kleinem Kleinwasserkraftwerk im Tal, sodann wurde ein Löschwasserentnahmebehälter für die Hubschrauber errichtet und befüllt. Ein Hubschrauber des BMI sowie eine Alouette III der Kaserne Aigen im Ennstal flogen die Feuerwehrkräfte samt Schanzwerkzeug und Löschgerät zur Einsatzstelle auf den Berg, wo den Kräften ein ebenfalls aufgestautes Gerinne für die Brandbekämpfung als Löschwasserentnahme diente. Eine Flächenbrand im Ausmaß von etwa 150 Quadratmetern konnte gelöscht und somit eine weitere Brandausbreitung verhindert werden, wobei neben der Bekämpfung mit 2 D-Rohren durch die Bergmannschaft auch die Maschinen an die 40 direkte Abwürfe tätigten. Unter dem halben Dutzend Bäume der betroffenen Fläche konnte ein durch Blitzschlag entzündeter Baum lokalisiert werden, der innen bereits auf einer Höhe von etwa sechs Metern abgebrannt war. Dieser wurde von den Spezialkräften aufgeschnitten und abgelöscht.



Die kräfteraubenden Arbeiten zogen sich laut BMdF Klaus Schierl (in Stellvertretung von Staffelkommandant BIdF Ing. Josef Fritz) bis in die späten Abendstunden hin, gegen 20:30 Uhr musste der Einsatz aufgrund einbrechender Dunkelheit abgebrochen werden. Am Sonntag steigt die FF Mößna-St. Nikolai mit Löschrucksäcken zur Einsatzstelle auf, um etwaige Nachlöscharbeiten durchzuführen und - hoffentlich - endgültig „Brand aus“ vermelden zu können.