SPÖ will Pensionen stärker anheben als Regierung

Rückendeckung bekommt Kostelka von seinem Parteikollegen Andreas Schieder. „Als einer der reichsten Staaten der Welt sollte man unseren Seniorinnen und Senioren durchaus mehr gönnen als das, was die Regierung bisher verlautbart hat - umso mehr in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs. Ich sehe keinen Anlass, sich der älteren Generation gegenüber schäbig zu verhalten“, so der SPÖ-Klubobmann am Samstag.