„ta‘puq mach“: „Der kleine Prinz“ auf Klingonisch

„Ich bin dabei so genau wie möglich am Originaltext geblieben“, sagte der 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Das Buch wird demnach im Oktober erscheinen und künftig bei seinen jährlichen Klingonisch-Sprachkursen als Literaturlektüre eingesetzt. „Das Interesse am Klingonischen wächst“, so Litaer. Sein Sprach-Training „qepHom“ (Kleines Treffen) im November, das auf 50 Teilnehmer begrenzt ist, sei bereits fast ausgebucht: Auch „Star Trek“-Fans aus Schweden und Kanada hätten sich angemeldet. Viele lernten auch online: Bei Facebook gebe es eine Lerngruppe mit 1000 Teilnehmern.