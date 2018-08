Pensionist und Jugendliche aus Bergnot gerettet

Die Idee, von Altenberg in Richtung Blarergraben und Schneealpe aufzusteigen, erwies sich aber als schlecht: Die Jugendlichen hatten nur Turnschuhe und keine Bergschuhe an, der Mann selbst trug keine Jacke. Nach einiger Zeit verirrte sich die Gruppe in steiles, wegloses Felsgelände - sie folgten Spuren zu einem steilen Steig und nicht der Wandermarkierung!