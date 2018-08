Sturm: „Das war eine echte Frechheit von uns!“

Die internationale Saison ist für Österreichs Cupsieger beendet - nach einer rabenschwarzen Nacht auf Zypern und einer peinlichen 0:5-Abfuhr scheiterte Sturm wie im Vorjahr in der 3. Quali-Runde der Europa League an AEK Larnaka. Während 4000 zypriotische Fans nach 90 Minuten in der Open Air Arena den verdienten Play-off-Einzug ihrer „Fremdenlegion“ bejubelten, begannen die 200 Sturm-Schlachtenbummler mit der Analyse, wurde fassungslos diskutiert, wie lange es nach dem Großumbruch für das neue Team dauern wird, bis Sturm wieder Sturm ist.