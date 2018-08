So eng ist die Steiermark mit Russland verbunden

13 Tage in Österreich! Ja, die Zeiten ändern sich gewaltig. Während sich der russische Präsident Wladmir Putin am Samstag für einige wenige Stunden zur Hochzeit der Außenministerin einfliegen lässt und am Abend schon bei Angela Merkel in Deutschland heikle Themen der Weltpolitik bespricht, nahm sich Nikita Chruschtschow, damals Partei- und Regierungschef in der Sowjetunion, 1960 viel Zeit. Er absolvierte eine ausgiebige Tour durch Österreich.