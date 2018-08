Bub aus Indonesien raucht 40 Zigaretten täglich

Vater: „Nicht einmal ich rauche so viel“

Auch sein Vater denkt nicht daran, seinen Sohn zu entwöhnen: „Ich kann nicht Nein zu ihm sagen, wenn er mich um eine Zigarette fragt. Nicht einmal ich rauche so viel - ich rauche nur in der Arbeit.“ Am liebsten habe Rapi einen Mochaccino zu seiner Tschick. Auch das spricht nicht für einen gesunder Lebensstil. Seine Eltern hätten allerdings vor, Rapi zu einem Arzt zu bringen, um ihn von seinem Laster zu befreien.