Der Schallmooser Park zieht die Kriminellen an

In den frühen Vormittagsstunden des 22. Mai stach ein Syrer (19) einem Landsmann (31) ein Messer in den Bauch. Tatort war die Bayerhamerstraße - direkt gegenüber dem Hans-Lechner-Park. Ein weiterer Syrer (21) war ebenfalls beteiligt an der Tat. Beide wurden innerhalb weniger Tage nach der Tat festgenommen. Derzeit sitzen sie in der Justizanstalt Puch-Urstein in U-Haft. Der 19-Jährige hat bereits ein Geständnis abgelegt. Hintergrund der Tat war ein Streit über Drogen-Geld - es ging um gerade mal 370 Euro. Auch in diesem Falle überlebte das Opfer nur dank einer Not-Operation. Die Salzburger Staatsanwaltschaft ermittelt nach wie vor in dem Fall.