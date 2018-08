Pkw-Lenker stürzte mit Frau und Baby in Kanalbett

Er war mit seiner Frau und seinem Baby unterwegs, als am Dienstag ein Pkw-Lenker auf der regennassen Mariazeller Straße bei Oberwegscheid in einer Kurve ins Schleudern kam. Das Auto rutschte dann auf einer Wiese nur knapp an einem Brückengeländer vorbei, stürzte in ein Kanalbett und blieb dort auf der Fahrerseite liegen.