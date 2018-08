Noch ein großer Coup: Bakayoko kommt zu Milan!

Das Ausharren hat sich ausgezahlt! Der italienische Fußball-Spitzenclub AC Milan hat den französischen Mittelfeldspieler Tiemoue Bakayoko ausgeliehen. Der 23-Jährige wechselt aus der englischen Premier League vom FC Chelsea in die Serie A und kann per Option fest verpflichtet werden. Das teilten die Mailänder am Dienstag auf ihrer Homepage mit. Die Kaufsumme soll sich nach Medienberichten auf bis zu 40 Millionen Euro belaufen.