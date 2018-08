Herrenloser Rottweiler biss Kind in die Füße

Vollkommen ausgerastet ist am Wochenende ein herrenloser Rottweiler in Berndorf, Bezirk Baden. Das Tier war ohne Leine sowie Beißkorb unterwegs und lief auf der örtlichen Triestingtalbrücke herum. Ein vorbeikommender Bub (9) wurde von dem Tier attackiert, dabei biss der Kampfhund mehrmals in die Füße des Kleinen.