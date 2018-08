Liebespaar aus Seenot gerettet

Lebensgefährlicher Leichtsinn brachte ein junges Liebespaar auf dem Neusiedler See in große Not. Ohne Paddel und ohne Schwimmwesten hatten sich die beiden Turteltäubchen aufs Wasser hinaustreiben lassen. Als die Mutter ihren Sohn per Handy nicht mehr erreichen konnte, alarmierte sie schließlich die Einsatzkräfte.