Razzia! Illegale Sex-Treffs und Spielbar enttarnt

Schlag gegen die illegale Prostitutions- und Glücksspiel-Szene in Innsbruck! Die Polizei konnte in der Kranebitter Allee ein Lokal enttarnen, in dem verbotene Sex-Dienste angeboten wurden. Zur Sache ging es schließlich in einem verdreckten Dachzimmer im selben Gebäude. In einer benachbarten Bar fanden die Ermittler zudem mehrere illegale Glücksspielautomaten. Und in der Hallerstraße trafen die Jäger der illegalen Prostitution auf eine „alte Bekannte“.