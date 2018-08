Wunderschön, was Rooney für seine Mannschaft tut!

Dritter Doppelpack von Tajouri

Es war das bereits zehnte Tor und der dritte Doppelpack von Tajouri in der laufenden Saison. New York City zog mit dem 14. Saisonsieg punktemäßig mit dem in der Eastern Conference zweitplatzierten Lokalrivalen New York Red Bulls gleich, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. Die „Bullen“ siegten bereits am Samstagabend bei Chicago Fire 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor des Engländers Bradley Wright-Phillips bereitete der Steirer Daniel Royer vor (55.). Den beiden New Yorker Clubs fehlt derzeit nur ein Zähler auf Tabellenführer Atlanta United, der aber ein Match mehr als die Red Bulls ausgetragen hat.