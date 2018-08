Ausbildung für mobile Pflege soll kürzer werden

Zweijährige Ausbildung überdenken

Den Löwenanteil der mobilen Hilfe leisten Fach-Sozialbetreuer, die in Oberösterreich eine zweijährige Ausbildung absolvieren müssen. In den anderen Bundesländern können Pflegekräfte (Pflegeassistenz) bereits nach einem Jahr Ausbildung eingesetzt werden. Pflege-Lücken im mobilen Bereich können dort also rascher geschlossen werden. Einen Antrag, dies auch in Oberösterreich so zu halten, hat die ÖVP im Landtag bereits eingebracht. Im Herbst wird er in einem Unterausschuss beraten.