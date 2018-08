Die Fans als Motor

Als ob sich der Superstar bei seinen Fans in Österreich bedanken wollte! Valentino Rossi hatte es am Red Bull Ring über das gesamte MotoGP-Wochenende wahrlich nicht leicht. Seine Yamaha war kaum konkurrenzfähig, nach der Qualifying-Pleite entschuldigten sich die Konstrukteure sogar bei den Piloten. Und 14 Sekunden Rückstand im Rennen auf Sieger Jorge Lorenzo sprechen außerdem eine deutliche Sprache. Aber „Doktor Rossi“ brachte eine langwierige und schwierige Operation noch erfolgreich über die Runden. Mit mechanischer Genauigkeit meisterte sich „VR46“ durchs Gedränge im mittleren Feld auf Platz sechs vor - Rossi ist eben Rossi! Und so konnten gut 80 Prozent der gestern 92.955 Fans doch mit einem Lächeln nach Hause gehen...