Fiaker gegen hochfahrenden Poller geprallt

Dutzende Autolenker sind in der Salzburger Altstadt bereits gegen hochfahrende Poller geprallt. Nun traf es erstmals einen Fiaker. Der Kutscher (53) aus Salzburg wollte am Samstag in die Hofstallgasse einfahren, als der dortige Poller gerade hochfuhr. Beim Anprall stürzte der Mann kopfüber vom Kutschbock auf die Straße.