Hütter gegen Bayern: „Traum geht in Erfüllung“

Vor fünf Jahren habe ich noch mit einem österreichischen Zweitliga-Team den Titel geholt. Es macht mich schon stolz, dass ich in so kurzer Zeit in der deutschen Bundesliga angekommen bin. Das habe ich mir erarbeitet„, strahlt Adi Hütter. “Für mich geht ein Traum in Erfüllung." Der heute mit Eintracht Frankfurt schon nach dem ersten Titel greift: Im Supercup-Finale gegen David Alaba und Co.