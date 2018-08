Kylie Jenner: Ein Rolls Royce zum 21. Geburtstag

Das Geschenk scheint der millionenschweren Reality-TV-Beauty auch gut gefallen zu haben. Jedenfalls postete sie auch gleich ein Foto mit ihrem neuen Luxus-Schlitten auf Instagram, um sich mit ihren Fans gemeinsam zu freuen. In zwei kurzen Videos sieht man, wie sie das Haus verlässt und ein Meer aus roten Rosen in ihrer Einfahrt vorfindet. Ein Stück weiter steht das Traumauto in Weiß, geschmückt mit einer roten Schleife. Dazu schreibt Kylie: „Ich bin in diesem kleinen Märchen aufgewacht. Danke dir, Baby.“