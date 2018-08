Vielredner und stille Wasser...

Elf reguläre Sitzungen hat’s von September 2017 bis Juli 2018 gegeben. 255 Tagesordnungspunkte wurden abgehandelt, 828 Reden sind geschwungen worden, etwas mehr als 111 Stunden haben die Mandatare in der ehrwürdigen Landstube diskutiert. Bei den Redebeiträgen war der schwarze Klub eindeutig am fleißigsten, insgesamt 251 Wortmeldungen stehen da zu Buche. Die roten Abgeordneten haben 190-mal geredet, die Blauen 181, bei den Grünen waren es 114 und die Kommunisten haben alles in allem 92 Reden gehalten.