Tiroler (57) bunkerte erneut Drogen für Bekannten

„Verkauft habe ich keine Drogen, Herr Rat. Vielleicht ein paar Gramm weitergegeben“, rechtfertigte sich nun am Innsbrucker Landesgericht der 57-Jährige, dem eine Telefonüberwachung zum Verhängnis wurde. Bei dieser spielte auch das Wort „Kühlschrank“ eine entscheidende Rolle. Die Polizei vermutete dahinter nämlich ein Code-Wort für Kokain - lag aber falsch. Zeugen bestätigten nämlich, dass es tatsächlich um einen Kühlschrank ging. Nichtsdestotrotz fanden die Drogen-Jäger in der Wohnung des Innsbruckers unter anderem Hunderte Gramm Cannabisharz in Platten- und Zapfenform. „Ich habe mir das Zeug wieder von meinem Bekannten aus Wien aufdrängen lassen und sollte es für ihn nur bunkern“, erklärte der selbst Drogensüchtige, der nachweisen konnte, dass er unlängst eine Erbschaft ausbezahlt bekam und daher mehrere Tausend Euro in einem Kasten versteckt hatte. Vor allem da aber keine Abnehmer gefunden wurden, wurde der Angeklagte vom Verdacht des Suchtgifthandels freigesprochen. Wegen der Vorbereitung dazu und dem Besitz wurde der Mann aber nicht rechtskräftig zu 18 Monate Haft verurteilt. Knapp sechs Monate aus einer früheren Verurteilung kommen hinzu.