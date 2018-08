Schießerei in Wohnkomplex fordert vier Tote

„Bleiben Sie in Ihren Häusern und versperren Sie die Türen!“ - Mit dieser Warnung sind zahlreiche Bewohner der kanadischen Stadt Fredericton in der Provinz New Brunswick Freitagfrüh (Ortszeit) aufgewacht. Der Grund: Kurz zuvor waren vier Menschen - zwei von ihnen waren Polizisten - bei einer Schießerei getötet worden. Die näheren Umstände des tödlichen Zwischenfalls in der 60.000 Einwohner zählenden Provinzhauptstadt sind noch unbekannt. Die Polizei hat nach der Verhaftung eines Verdächtigen nun Entwarnung gegeben: Es bestehe keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit, hieß es in einem Tweet.