Lokalverbot für Strache und Hofer: Wirt verurteilt

„Wir müssen draußen bleiben!“ Eine von einem Mitarbeiter gebastelte Collage mit diesem Satz samt Foto von Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Verkehrsminister Norbert Hofer in Burschenschafter-Couleur an einer Lokaltür im Tiroler Skiort Sölden sorgte im Februar für Aufregung in den Reihen der FPÖ. Die beiden Politiker klagten. Und so saß der Wirt der kleinen Musik-Bar Mitte Juni in Innsbruck vor Gericht. Nun erfolgte das schriftliche Urteil.