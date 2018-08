Sahara-Wetter erreicht seinen Höhepunkt

Wälder werden durch Hitze vernichtet

Denn die Wälder werden derzeit durch die Sahara-Hitze regelrecht vernichtet und „verbrannt“. Der berüchtigte Borkenkäfer frisst sich durch die Fichtenkulturen und zerstört laut Franz Fischer aus Raabs an der Thaya (NÖ), Obmann der Waldbauern, jegliche Forste. Das Ungeziefer (es darf laut gewissen Umweltorganisationen nicht mit Schädlingsbekämpfungsmitteln in Schach gehalten werden) wütet enorm. Nahezu der gesamte Bestand an Fichten in ganze Österreich könnte dem Käfer in der derzeitigen Hitzeperiode zum Opfer fallen, so Fischer.