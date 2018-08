58-Jähriger verstarb an einer Überdosis Drogen

Gegen 11:40 Uhr fand ein Bekannter des 58-Jährigen diesen tot in dessen Schlafzimmer. Da der 58-Jährige an einer schweren Lungenkrankheit litt, verfügte der Bekannte über einen Wohnungsschlüssel und hatte Nachschau gehalten. Polizisten der Suchtmittelgruppe Bruck-Mürzzuschlag fanden in der Wohnung zahlreiche Medikamente und ein weißes Pulver. Ein Schnelltest ergab beim Pulver den Verdacht auf Kokain. Die Obduktion ergab, dass der 58-Jährige an einem Hirnödem nach einer Überdosierung von Suchtmittel in Verbindung mit einem allgemein schlechten Gesundheitszustand verstorben war.