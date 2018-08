MotoGP bringt der Steiermark 23 Millionen Euro

In Spielberg steigt das Rennfieber: Am Freitag fällt der Startschuss zur MotoGP, die wieder Zehntausende Liebhaber von Benzingeruch und Motorenlärm an den Red Bull Ring locken wird. Seit Dietrich Mateschitz das Kommando „auf dem Spielberg“, wie die Touristiker das gigantische Veranstaltungsgelände nennen, übernommen hat, läuft es in der Region wieder gut.