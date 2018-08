Oberösterreichs Seen sind so warm wie noch nie

29 Grad am Pleschinger See

Apropos kühlere Gewässer: Die Temperatur der Seen wird immer im ersten Meter gemessen. Wenn man also ein paar Meter tiefer taucht, spürt man sofort den Wärmeunterschied und findet dort die notwendige Abkühlung. Weniger erfrischend sind die Temperaturen am Holzöster See und am Pleschinger See mit je 29 Grad Celsius. „Für viele ist der See schon zu warm, aber es gibt einige Gäste, die nach wie vor den Pleschinger See noch als erfrischend betrachten“, so Thomas Lettner von der Linz AG.