Lastwagen erfasst Fußgänger: Flucht!

Von einem Sattelschlepper erfasst wurde ein 53-jähriger Fußgänger am Montag gegen 10 Uhr auf der B 20 in St. Georgen am Steinfelde. Der Chauffeur fuhr einfach Richtung stadteinwärts weiter. Das Opfer musste vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt werden.