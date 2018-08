So denken krone.at-User über die Vier-Tage-Woche!

Selten waren sich bei Verhandlungen, die Arbeitswelt betreffend, Gewerkschaft als auch Vorstand so einig wie in diesem Fall. Sowohl Helmut Köstinger, seines Zeichens Vorsitzender der Post-Gewerkschaft, als auch Georg Pölzl, Vorstandsvorsitzender der Post, sind d‘accord. Da es nicht nur Vorteile für das Unternehmen, wie z. B. die effizientere Nutzung des Fuhrparks, sondern auch für den Arbeitnehmer, wie höhere Flexibilität, mit sich bringt. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian fordert sogar ein generelles Anrecht auf eine Vier-Tage-Woche und möchte diese am liebsten in allen 450 Kollektivverträgen verankert sehen.