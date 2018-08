225 Anzeigen: Jagd auf Sozialbetrüger in Tirol!

225 Fälle in einem Jahr

Aufgedeckt hat den Fall die polizeiliche Ermittlungsgruppe „Sozialbetrug“. Diese Einheit wurde im Juni 2017 in Tirol ins Leben gerufen - und hat seitdem alle Hände voll zu tun. „Allein im ersten Jahr wurden 225 Gerichtsdelikte angezeigt. Die gesamte Schadenssumme belief sich bis Juni auf rund 946.000 Euro. Mittlerweile wurde die Millionengrenze überschritten“, so Harald Baumgartner von der Fremdenpolizei, in der die Gruppe eingegliedert ist.