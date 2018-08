Urlauber retteten Katzerl - und wurden angezeigt

Empörung herrscht beim Liezener Verein „Katzen in Not“: Feriengäste hatten beim Reiturlaub in der Region ein junges Kätzchen bemerkt, das eine völlig vereiterte Pfote hatte und vor lauter Schmerzen nicht mehr essen wollte. Als dessen Besitzerin trotz mehrmaliger Anfrage nichts unternahm, brachten sie das Tier nach einigen Tagen selbst zum Tierarzt. Der stellte Gefahr in Verzug fest und führte sofort eine lebensnotwendige Notoperation durch.