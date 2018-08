Nagl über Österreicher: „Wir reduzieren uns“

Ein Thema, das nicht nur die Grazer beschäftigt: Die Hälfte der Grazer Moscheen steht unter Radikalismus-Verdacht. Was tun Sie?

Das ist eine reine Angelegenheit des Innenministeriums und der Polizei. Ich höre immer wieder, auch aus Polizeikreisen, dass es in Graz so schlimm sei. Wir haben in Graz mehrere Terrorismus- und Islamistenprozesse durchgeführt. Danke der Justiz dafür. Wenn etwas vorliegt, bin ich der Erste, der dabei ist, eine Moschee zu schließen. Aber im Gegensatz zu Wien ist vom Bund bei uns keine Moschee zugesperrt worden.