Großer Plattenvertrag für Maja Jaku

Diese Zeit dürfte für sie nun der Vergangenheit angehören - Anfang 2018 unterschrieb sie beim Major Label Universal, schon im April kam die erste Single unter neuem Vertrieb: das vollmundig-soulige „Cross my heart“. Ist ein Major-Vertrag eine Gefahr für die künstlerische Integrität einer Indie-Künstlerin? „Ich hab am Anfang schon gemischte Gefühle gehabt wegen meiner Unabhängigkeit“, erzählt Jaku, „deshalb wollte ich bewusst nicht als ganz Junge, sondern erst mit mehr Erfahrung diesen Schritt gehen. Jetzt bin ich 47, man kann mich nicht mehr so leicht ändern, mich zwingen, mir für die Werbung die Haare rosa zu färben oder so“.