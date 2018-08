Altmetalldiebe wurden nach jüngster Tat erwischt

Drei Ungarn (46, 43 und 19 Jahre alt) sollen in den vergangenen beiden Monaten von einem Firmengelände in der Gemeinde Schwarzautal (Bezirk Leibnitz) Altmetall im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Nach dem jüngsten Diebstahl am Sonntag wurden die Täter geschnappt.